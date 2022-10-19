Политолог Бредихин рассказал о превращении нацизма в государственную идеологию на Украине

«Русский язык, родной для коренного населения страны, был отвергнут и выведен из оборота в официальных учреждениях. Затем наступил 14-й год, когда целые движения и организации стали доминировать в идеологическом, политическом и военном дискурсе, получив основные рычаги поддержки у государства. Это "Азов"✱✱ (запрещен в РФ), "Айдар" (запрещен в РФ) и другие по списку», — констатировал Бредихин.