Экстремистские взгляды развивались все годы после обретения бывшей УССР независимости, а вслед за свержением законной власти в результате Майдана превратились в государственную идеологию. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Антон Бредихин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятых на дипломатическую службу, заявил, что переворот на Украине в 2014 году состоялся под лозунгами и знаменами нацистов и коллаборационистов. Его слова приводит REN-TV.
Политолог Антон Бредихин рассказал, что радикальные взгляды целенаправленно внедрялись и стремительно развивались после распада Советского Союза.
«Героизация тех самых военных преступников и пособников нацистов началась еще в 90-е годы. В первую очередь признали ОУН-УПА✱ (запрещена в РФ). Затем все перешло в идеологический формат. Это видно на примере школьных учебников, где русские подаются как нелюди», — отметил эксперт.
Собеседник указал на широкомасштабные трансформации в «незалежной». Народ лишился собственного лингвистического достояния.
«Русский язык, родной для коренного населения страны, был отвергнут и выведен из оборота в официальных учреждениях. Затем наступил 14-й год, когда целые движения и организации стали доминировать в идеологическом, политическом и военном дискурсе, получив основные рычаги поддержки у государства. Это "Азов"✱✱ (запрещен в РФ), "Айдар" (запрещен в РФ) и другие по списку», — констатировал Бредихин.
Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что эстонцы будут замерзать очень медленно. Так народный избранник отреагировал на решение Таллина признать Россию государством-спонсором терроризма.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация