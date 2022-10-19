Хельсинки в явном стрессе: профессор Межевич об идее финнов изымать имущество россиян

Заявления финнов об экспроприации имущества россиян не стоит воспринимать чрезмерно серьезно. В отличие от стран Прибалтики, которые сознательно провоцируют Россию на конфликт, Хельсинки демонстрируют скорее нервную реакцию, которую подогревают силы извне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал профессор ФМО СПБГУ Николай Межевич.
В минувший вторник, 18 октября, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью журналистам рассказал о существующем механизме экспроприации имущества россиян в «критически важных для безопасности» районах страны.
«Во-первых, это несопоставимо более спокойное заявление, нежели делают страны Прибалтики. Во-вторых, это действительно компетенция министра обороны, поскольку речь идет об отчуждении имущества в приграничной зоне. Если мы купили квартиру в Хельсинки в обычном многоквартирном доме, никто к вам претензии предъявлять не будет. Другой вопрос: как вы туда попадете к себе в квартиру? Но это уже другой вопрос. А конфисковывать не будут. Поэтому давайте все-таки договоримся. То, что происходит на северном берегу Финского залива и то, что происходит на южном — это вещи все-таки разные. Прибалтика просто провоцирует Россию сознательно и обдуманно. А Финляндия находится в явном стрессе. Финны обеспокоены развертывающейся ситуацией и, конечно, находится под мощным информационным воздействием Соединенных Штатов Америки и Великобритании. И также Швеции. Которая, скажем так, «раскачивает лодку» и пытается доказать финнам, что Россия представляет собой какой-то угрозу», — рассказал эксперт.
Отметим, что в финской прессе уже отмечают значительное ухудшение отношения граждан России к Финляндии из-за агрессивных жестов Хельсинки. В первую очередь, речь идет об изменении визовой политики страны.