Хельсинки в явном стрессе: профессор Межевич об идее финнов изымать имущество россиян

Заявления финнов об экспроприации имущества россиян не стоит воспринимать чрезмерно серьезно. В отличие от стран Прибалтики, которые сознательно провоцируют Россию на конфликт, Хельсинки демонстрируют скорее нервную реакцию, которую подогревают силы извне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал профессор ФМО СПБГУ Николай Межевич.