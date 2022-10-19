Рискуя жизнью и свободой ради правды о Донбассе: иностранные журналисты просят защиты у РФ

После стамбульской истории с Боке, Липп также опасается за свою безопасность и безопасность членов своей семьи. Опять же, из-за отсутствия российского паспорта и из-за того, что немецкая журналистка была включена в список «Миротворца» есть вероятность, что ее, как и Боке, националисты постараются выловить за пределами РФ, когда ей надо будет переоформлять визу. При этом российский паспорт или хотя бы вид на жительство нужны не только самой Липп, но и ее матери. Ведь, как показал случай с Липп, немецкие власти действуют не только против самих журналистов, которые говорят правду о Донбассе, но и против их семей.