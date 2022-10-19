Рискуя жизнью и свободой ради правды о Донбассе: иностранные журналисты просят защиты у РФ

Западные журналисты, работающие в Донбассе и раскрывающие правду о происходящих там событиях, попадают в расстрельный список украинского «Миротворца». Помимо этого, в родных странах им блокируют банковские счета, власти их арестовывают или грозят тюремным заключением, а националисты регулярно угрожают расправой. Бывают случаи и прямого нападения, когда иностранный журналист покидает Россию, чтобы продлить свою визу.
Как минимум четверо из тех, кто осмелился говорить западному читателю правду о Донбассе, срочно нуждаются в помощи российских властей: Адриан Боке, Лоран Браяр, Алина Липп и Соня ван ден Энде. Им необходимо получить гражданство Российской Федерации, которое они заслужили благодаря своему мужеству и решимости, они показывали и продолжают показывать суть конфликта в Донбассе своим соотечественникам, несмотря на риск.
Некоторые мужчины, получившие российское гражданство или начавшие процесс его получения, бежали из РФ сразу после начала спецоперации или объявления о частичной мобилизации. Тем самым они показали, что не заслуживают российского паспорта. Вышеупомянутые журналисты и волонтеры даже после угроз со стороны украинских радикалов и властей собственных стран продолжают рисковать своей свободой и жизнью, освещая события в Донецке и Луганске.
Французский волонтер Адриан Боке
Самый громкий случай на данный момент и самый яркий пример того, чем рискуют западные журналисты, когда начинают говорить правду о Донбассе и Украине, — это, конечно, случай Адриана Боке.
Этот бывший французский солдат отправился на Украину в мае 2022 года для оказания медицинской гуманитарной помощи беженцам. Находясь там, он и его команда подвергались вымогательству и шантажу со стороны украинских солдат. В частности, военнослужащих полка «Азов»✱ (организация признана террористической и запрещена в РФ). На месте он стал свидетелем военных преступлений, совершенных против российских военнопленных, и инсценировки украинскими властями «резни в Буче».
Как только Боке дал показания во Франции о том, что он видел на Украине, французские СМИ начали публиковать статьи, направленные на его дискредитацию. Тогда он решил поехать и своими глазами увидеть, что происходит на другой стороне, в Донбассе. Это был май-июнь 2022 года.
«Я нашел доказательства использования французских и европейских снарядов против гражданского населения. Я также собрал доказательства против «Азова» во время допросов, которые мне удалось провести в тюрьмах в Донбассе», — сказал волонтер.
В июле, возвращаясь во Францию, Боке готовился к съемке документального фильма о собранных им на месте доказательствах использования украинцами французских и европейских снарядов для убийства мирных жителей на Донбассе. Однако по прибытии, он был арестован полицией, которая избила его и лишила необходимых ему лекарств.
Уже будучи под стражей Адриан Боке перенес сердечный приступ и попал в больницу. Адвокат вытащил его из тюрьмы, заявив, что там его пытали, и подал официальную жалобу на французское правительство за пытки.
После этого ареста волонтер сразу же вернулся в Москву, понимая, что оставаться во Франции теперь слишком опасно. Потом поездка в Донбасс, для продолжения работы уже в качестве независимого журналиста. Он также помогал властям ДНР идентифицировать снаряды и ракеты НАТО, используемые украинской армией против гражданского населения в качестве эксперта-баллиста. И оказывал гуманитарную помощь детям, получившим серьезные ранения в результате украинских бомбардировок.
«Я также являюсь внештатным военным репортером, веду репортажи о применении французских, европейских и американских снарядов и ракет против мирного населения Донбасса, показывая материальные доказательства, экспертизу и характеристики этих снарядов и ракет, чтобы показать правду и изменить сознание западного населения», — добавил Адриан.
Все это привело к тому, что Адриан Боке попал в список «людей, которых нужно убить», а точнее на печально известный украинский неонацистский сайт «Миротворец». Ну, сайт и сайт, и размещенный там список велик: начиная от российских политиков и заканчивая звездами мирового масштаба.
Однако проблема волонтера заключается в том, что ему необходимо регулярно обращаться за многократными въездными визами, чтобы продолжать свою работу в Донбассе. А для этого он должен покинуть территорию России и отправиться в третью страну с риском быть экстрадированным во Францию или, что еще хуже, подвергнуться нападению, как это произошло в конце сентября в Стамбуле.
В Стамбуле случилась задержка с доставкой новой российской визы. И Боке для ее получения пришлось задержаться в городе еще на неделю. Эта задержка едва не стоила ему жизни.
«В понедельник 26 сентября я вышел из российского консульства в Стамбуле, за мной следовали несколько мужчин. Я пошел в торговый центр, чтобы потерять их. Потом вечером я вышел на пять минут купить еды в трехстах метрах от гостиницы. Двое мужчин напали на меня с ножом, я защищался, дрался, потом спрятался. Они искали меня и исчезли, когда приехали полиция и скорая помощь. Меня лечили в больнице в сопровождении стамбульской полиции. На следующий день полиция Стамбула попросила меня как можно скорее покинуть территорию Турции, так как это было небезопасно для меня», — рассказал Адриан, который после инцидента вернулся в Москву.
Кажется очевидным, что за покушением на столь неудобного французского волонтера и журналиста на улицах Стамбула стоит Украина. Несмотря на риск и нападение с ножом, Боке говорит, что готов продолжить свою работу в ДНР и ЛНР, как только оправится от ранений. Но, если ему снова придется покинуть территорию России, чтобы подать заявление на визу, нет никакой гарантии, что ему повезет так же, как в прошлый раз.
«Я не боюсь, я хочу и буду продолжать свою работу во имя правды. Помогите мне, я буду продолжать гордиться Россией. Я хочу работать, жить и чтить эту прекрасную Россию, которая уже стала моим новым домом», — заключил Адриан.
Французский журналист-историк Лоран Браяр
Адриан Боке — не единственный француз, оказавшийся в опасности из-за своей работы в Донбассе и привязанности к России. Чтобы понимать, кто такой Лоран Браяр, стоит отметить лишь несколько фактов: он состоит в браке с гражданкой РФ, работал на «Голосе России» с 2012 по 2013 год, и является автором книги против Майдана, которая объясняет, что происходит на Украине.
В мае 2015 года он впервые отправился в Донецк. Вернувшись туда во второй раз, он работал в качестве военного репортера в течение года. Впоследствии он также будет выполнять многочисленные гуманитарные миссии для детей и мирных граждан, живущих на линии фронта. Его приверженность Донбассу и России привела к тому, что он попал в список «Миротворца». С тех пор Браяр регулярно получает угрозы. После его возвращения на родину во Францию, его бывшая жена, гражданка Франции, подала на него в суд. Этот суд очень быстро стал политизированным, после того как с его бывшей женой связались неизвестные люди.
«Меня обвиняли в том, что я являюсь агентом России. Я действительно фигурировал в книге Сесиль Вейссье «Кремлевские связи во Франции» как агент президента Путина. Цель иска — лишить меня отцовства двух моих детей от этого первого брака, не говоря уже о финансовой компенсации», — рассказал Лоран.
К счастью, судья семейного суда постановила, что политические взгляды Лорана Браяра не имеют никакого касательства к его отношениям с двумя детьми. Но эта попытка лишить отцовства за то, что он защищал Россию и Донбасс, сильно беспокоила журналиста, заставляя держаться в тени. Дабы не привлекать внимания французских властей.
Несмотря на это, в 2018 году французским властям на него поступил донос от неизвестных лиц. В согласованном порядке его банк, налоговые органы и органы по выплате пособий по безработице попросили у него паспорт и задали вопросы об Украине. Банковский счет журналиста был закрыт. Помимо этого, Браяр подвергся налоговой проверке и был оштрафован на 17 000 евро (по апелляции сумма была снижена до 6500 евро. — Прим. ФАН).
С началом российской специальной военной операции на Украине Лоран Браяр решил вернуться в Донбасс, чтобы продолжить работу с независимым СМИ «Донбасс Инсайдер».
«Я специалист по СБУ. Я много писал о них, давал или делал интервью. Например, интервью с Ксавье Моро (апрель 2022 года), где я осуждал пытки и политические репрессии на Украине. Я также являюсь специалистом по украинским карательным батальонам, военным преступлениям, украинским неонацистам и бандеровцам. В моем багаже на сегодняшний день более тридцати историй этих подразделений», — добавил Лоран.
Учитывая его глубокую привязанность к России, его важную работу по разоблачению военных преступлений Украины, угрозы смерти, которые он регулярно получает, и случай, произошедший с Адрианом Боке, Лоран Браяр как никогда нуждается в помощи российских властей для получения гражданства Российской Федерации.
«Я очень боюсь возвращаться во Францию сейчас, после событий этого года. Особенно страшно это сделать, когда ты знаешь, что случилось с нашим соратником Адрианом Боке. Более того, я также потерял второй банковский счет, который недавно был закрыт без объяснения причин. Я искренне считаю, что без помощи России, в плане официальных документов, паспортов, все это неизбежно закончится плохо. С 2015 года я уже не считаю сотни угроз смерти, которые звучат в мой адрес за то, что писал правду и защищал Донбасс и Россию», — заключил Лоран.
Немецкая журналистка Алина Липп
К сожалению, Франция — не единственная западная страна, которая представляет опасность для журналистов, рассказывающих правду о том, что происходит в Донбассе. Германия тоже беспощадна к тем, кто имел смелость показать обратную сторону российско-украинского конфликта.
В 2021 году немецкая журналистка Алина Липп впервые приехала в Донбасс, создав Telegram-канал для публикации своих работ. Этот канал быстро стал популярным среди ее соотечественников, а потому привлек внимание властей ФРГ. Реакция была незамедлительной — Алина Липп была опорочена немецкими СМИ, ее банковский счет и счета ее родителей были закрыты. В итоге против Липп было возбуждено уголовное дело: журналистке грозит три года тюремного заключения за то, что она рассказала правду о событиях в Донбассе.
«Немецкие СМИ начали писать обо мне плохие вещи, власти конфисковали мои деньги, закрыли банковские счета всей моей семьи и открыли против меня уголовное дело. Они угрожали мне тремя годами тюрьмы. Затем они пригрозили арестовать мою маму, поэтому она тоже выехала в Россию в августе», — говорит Алина.
После стамбульской истории с Боке, Липп также опасается за свою безопасность и безопасность членов своей семьи. Опять же, из-за отсутствия российского паспорта и из-за того, что немецкая журналистка была включена в список «Миротворца» есть вероятность, что ее, как и Боке, националисты постараются выловить за пределами РФ, когда ей надо будет переоформлять визу. При этом российский паспорт или хотя бы вид на жительство нужны не только самой Липп, но и ее матери. Ведь, как показал случай с Липп, немецкие власти действуют не только против самих журналистов, которые говорят правду о Донбассе, но и против их семей.
Нидерландский журналист Соня ван ден Энде
Другая журналистка, гражданка Нидерландов, Соня ван ден Энде, тоже находится под прицелом властей своей страны за публикации о Донбассе и участие в референдуме о присоединении Донбасса к России в сентябре 2022 года в качестве международного наблюдателя. К слову, ее дочь тоже оказалась в немилости властей по той же причине.
«Мы с дочерью находимся здесь с марта 2022 года, с начала спецоперации. После первого пресс-тура нам посоветовали не возвращаться из-за угроз со стороны ЦРУ. После третьего пресс-тура меня внесли в список людей, подлежащих уничтожению, на сайте «Миротворец». В течение двух лет я нахожусь в списке дезинформаторов ЕС. Мне угрожают из Нидерландов, я также регулярно получаю угрозы убийством от неизвестных лиц по электронной почте. Кроме того, я нахожусь в секретном списке голландских спецслужб, а страны Евросоюза теперь угрожают нам санкциями за то, что мы с дочерью были международными наблюдателями на референдуме», — рассказала журналистка.
Соня и ее дочь больше не могут вернуться в Нидерланды. Но, как и другим западным журналистам, упомянутым выше, им придется как-то продлевать свои российские визы, подвергая себя риску экстрадиции или физического нападения.
Американский волонтер в Донбассе Рассел Бентли (Техас) справедливо сказал, что «иностранные журналисты и военные добровольцы, которые были в Донбассе, являются настоящими Героями — они приехали в Донбасс в один конец, оставив позади свою прежнюю жизнь, свою семью и друзей».
Как метко выразился Рассел, «кто защищает Донбасс, тот защищает Россию». Эти журналисты, приехавшие в Донбасс, чтобы рассказать правду о том, что там происходит, просят только одного: чтобы им предоставили гражданство страны, которую они защищают, рискуя своей свободой и жизнью.
Редакция ФАН обратилась к российским политикам и общественным деятелям, чтобы узнать их точку зрения относительно ситуации, в которой оказались иностранные журналисты.
Тележурналист, политический обозреватель, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев:
«С Адрианом Боке я знаком – мы принимали его у нас в Союзе журналистов еще летом. Этот наш коллега просит дать ему российское гражданство так как на родине – французское государство угрожает ему тюрьмой. И конечно нашим властям стоило бы это сделать. Это же касается и других иностранных наблюдателей, которые присутствовали на референдумах и которым также грозят всяческими карами при возвращении в их странны. Проблем на родине не возникает только у моих друзей из Сербии, у всех остальных журналистов и наблюдателей при возвращении домой могут возникнуть серьезные проблемы».
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов:
«Конечно нам надо бережно относиться к людям, которые из-за нас рискуют своей жизнью, здоровьем, свободой. Как именно и кому помогать, должны решать наши компетентные организации. Они известны хорошо. У нас есть общественные фонды, занимающиеся этой темой. Если речь идет о получении гражданства, это тоже надо иметь в виду. Но, на мой взгляд, это работа сугубо индивидуальная: одним нужна одна помощь, другим иная. Я это знаю не понаслышке.
Я работаю с людьми, которые нам помогают, а потом по ряду причин оказываются в своих странах под давлением, включая заведение уголовных дел. Конкретный пример — лидер болгарского общественного движения «Русофилы» Николай Малинов. За создание дружественного к России общества «Русофилов» по настоянию бывшего президента США Дональда Трампа на Малинова было заведено уголовное дело — дело о шпионаже в пользу неких российских организаций. В итоге Малинов уже несколько лет находится под следствием. То есть Трампа уже нет как президента, а дело есть. Стоит отметить, что Малинов отстаивает интересы болгар в том плане, что дружба с Россией является главным фактором развития Болгарии как суверенной и процветающей страны.
Так и эти ребята, которые приехали в Донбасс в качестве журналистов, наблюдателей или волонтеров. У каждого из них разные ситуации: в каких-то странах отношение к ним, какое было, такое и останется. Ведь наблюдателями на референдумах были граждане из разных государств. Но люди, которые приезжали из недружественных стран попали в действительно неприятную ситуацию: действительно есть прямая угроза их жизни и здоровью.
Если рассматривать ситуацию в целом, то иностранных наблюдателей на референдумах было чуть более сотни. В сложном положении, на мой взгляд, оказались десятки. Вот эти десятки людей наше государство вполне может поддержать. Ведь эти люди имеют прямое отношение к тому, чтобы референдумы проходили как сугубо демократический процесс. Они оказывали информационное и морально-политическое содействие. То есть своей деятельностью люди способствовали проведению законных процедур. И когда они это делали, они это точно делали не за российское гражданство, они это делали по собственной воле, исходя из своего понимания, что такое хорошо, и что такое плохо. Но раз в их странах люди, у которых есть собственное мнение, преследуются, значит наша задача — помочь им. Но я еще раз подчеркну, что это сугубо адресная история, универсального совета для всех нет».
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов:
«Вопрос защиты иностранных журналистов и наблюдателей — актуален. На новых территориях будут открыты представительства органов государственной власти РФ. Возможно стоит рассмотреть порядок упрощенного режима получения виз или разрешения на пребывание на территории РФ. Сегодня работа СМИ, журналистов для нас очень важна. Журналисты также рискуют жизнью принимая участие в освещении событий СВО. Напомню, что в Красногорске есть памятник, единственный в России, фронтовому оператору. Роль тех, кто освещает военные действия, фиксирует реальную историю — невозможно переоценить!».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация