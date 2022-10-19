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Подозреваемым во взяточничестве на 227 млн рублей оказался экс-замглавы Минэнерго Тихонов

Происшествия
Подозреваемым во взяточничестве на 227 млн рублей оказался экс-замглавы Минэнерго Тихонов

Экс-замглавы Минэнерго РФ, которого уличили в получении взятки на 227 млн рублей, оказался Анатолий Тихонов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

По данным МВД РФ, фигурант принимал денежные средства за оказание содействия при заключении государственных контрактов. Суммы передавались через посредников. Уголовное дело рассмотрят в суде 26 октября.

Бывшего чиновника арестовали два года назад за хищение более 600 млн рублей, выделенных министерству для создания информационной системы.
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