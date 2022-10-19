Бывшая супруга Валерия Меладзе нашла утешение в религии после развода

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина Малухина смогла оправиться после развода с артистом. Экс-супруга звезды нашла утешение в религии.
На долю Малухиной выпало немало испытаний. Так, через год после свадьбы с Меладзе она родила сына, однако малыш прожил всего десять дней. Экс-жена певца была настолько убита горем, что даже не смогла прийти на похороны мальчика.
Однако супруги пережили трагедию и вновь стали родителями. У пары родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Но и это не помогло Меладзе и Малухиной сохранить брак.
С годами у супругов накопились взаимные претензии. В результате еще до развода с первой женой певец закрутил роман с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. Впоследствии певица стала его женой и родила от артиста троих детей.
Малухина долго страдала после развода. Она не могла избавиться от душевных ран целых пять лет, но в итоге ей помогла религия, сообщает Woman.ru.