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Бывшая супруга Валерия Меладзе нашла утешение в религии после развода

Шоу-бизнес
Бывшая супруга Валерия Меладзе нашла утешение в религии после развода

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина Малухина смогла оправиться после развода с артистом. Экс-супруга звезды нашла утешение в религии.

На долю Малухиной выпало немало испытаний. Так, через год после свадьбы с Меладзе она родила сына, однако малыш прожил всего десять дней. Экс-жена певца была настолько убита горем, что даже не смогла прийти на похороны мальчика.

Однако супруги пережили трагедию и вновь стали родителями. У пары родились три дочери — Инга, Софья и Арина. Но и это не помогло Меладзе и Малухиной сохранить брак.

С годами у супругов накопились взаимные претензии. В результате еще до развода с первой женой певец закрутил роман с экс-солисткой «ВИА Гры» Альбиной Джанабаевой. Впоследствии певица стала его женой и родила от артиста троих детей.

Малухина долго страдала после развода. Она не могла избавиться от душевных ран целых пять лет, но в итоге ей помогла религия, сообщает Woman.ru.
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