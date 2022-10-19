В парламенте Грузии жестко отреагировали на резолюцию ПАСЕ по Саакашвили

Одобренная Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция, где бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назван политическим заключенным, представляет собой прямую атаку на республику. Так считает председатель местного парламента Шалва Папуашвили.
Авторы документа указали на необходимость освобождения бывшего грузинского лидера. Также они выставили российские политпартии «пособниками терроризма».
«Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем», — подчеркнул Папуашвили.
1 октября прошлого года появилась информация о задержании Саакашвили в Грузии по уголовному делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Известно, что политик также выступает фигурантом других дел.