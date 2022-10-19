Алла Пугачева помолодела с помощью накладной челки за 3 тысячи рублей

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила поклонников молодым видом на недавней фотографии из Израиля. Стилист Павел Лагунов объяснил, что певица помолодела с помощью накладной челки за 3 тысячи рублей.
«Алла Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку. Это видно по текстуре и по оттенку волос. Любой профессионал это заметит. Такие челки, кстати, весьма бюджетные по цене. Они стоят в районе 3 тысяч рублей», — рассказал Лагунов изданию «МК».
Бюджетная цена объясняется тем, что при изготовлении челки используют в основном искусственные волосы и немного натуральных. По мнению стилиста, Пугачева выгодно закрыла крупный лоб и сразу стала выглядеть моложе.