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Депутат Хинштейн призвал нанести удары по украинской IT-инфраструктуре

Армия
Депутат Хинштейн призвал нанести удары по украинской IT-инфраструктуре

Для достижения целей спецоперации ВС РФ по защите Донбасса необходимо нанести удары по украинской IT-инфраструктуре. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Результатом таких ударов должен стать выход из строя критично важных для ВСУ информационных структур, без разрушения ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность мирных граждан, подчеркнул депутат Александр Хинштейн в своем выступлении на международном форуме «Цифротех».

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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