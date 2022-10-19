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Лаборатория солнечной астрономии предупредила о длительных магнитных бурях

Общество
Лаборатория солнечной астрономии предупредила о длительных магнитных бурях

Длительный период мощных магнитных бурь ожидается на Земле. Он может серьезно повлиять на здоровье метеозависимых людей, предупредили астрономы.

Первые признаки космического явления станут заметны уже 20 октября, повышенный фон сохранится и 21 числа. Затем ожидается около пяти дней «затишья» и 17 суток магнитных бурь без перерыва, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии.

«Возмущения атмосферы» будут достигать четырех баллов. Обычно такая буря не приносит серьезных сбоев в работе техники. Однако усиление «возмущений» ожидается 30 октября, 2 и 5 ноября.
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