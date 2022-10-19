Криминалист Абрамов рассказал о своей работе в день профессионального праздника

Ровно 68 лет назад появились первые подразделения криминалистики, ставшие прародителями современных отделов в структуре СК РФ. В день профессионального праздника глава криминалистов Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Павел Абрамов рассказал о своей работе.
По его словам, от работы криминалиста и следователя во многом зависит исход дела. Во избежание рисков они исследуют не только место преступления, но и прилегающую территорию, фотографируют почти каждый сантиметр. В этом им помогает современная техника, существенно упрощающая работу.
«Уникальная вещь, которая помогает в расследовании уголовных дел – это мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных UFED, извлекающий из телефонов и планшетов даже давно удалённую информацию», — рассказывает Абрамов.
Помимо этого, в рабочем наборе криминалистов есть «Оптик-2», помогающий найти приборы, в поле зрения которых могло попасть происшествие, специальный свет, показывающий следы различных биологических жидкостей на поверхностях, или детекторы, благодаря которым можно обнаружить взрывчатку или боеприпасы.
Не забывают сотрудники следствия и о традиционных приспособлениях, таких как черный порошок и кисточки из фильмов про сыщиков.
«Это классика, они по-прежнему служат криминалистам, так же как и лупа и командирская линейка», — пояснил эксперт.
В заключение Абрамов отметил, что за прошедшие 68 лет криминалисты сохранили любовь к профессии и старательность при сборе доказательств.