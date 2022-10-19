Бизнесмен из Нью-Дели перерабатывает табачные окурки в удобрения и средство от комаров

Сотрудники компании Намана обрабатывают волокна и используют их для создания ярких подушек и многого другого. Согласно статистике, ежегодно в мире выбрасывается 4,5 триллиона окурков, поэтому компания, безусловно, не будет испытывать недостатка в сырье, хотя предприниматель и надеется, что его продукция заставит людей задуматься о том, что именно они выбрасывают.