Бизнесмен из Нью-Дели перерабатывает табачные окурки в удобрения и средство от комаров

Предприниматель из Нью-Дели запустил стартап по утилизации и переработке самого распространенного вида отходов — табачных окурков. Из мусора создают канцелярские принадлежности, средство от насекомых, мягкие игрушки и многое другое.
Идея основать фирму по переработке отходов пришла предпринимателю Наману Гупту в 2018 году. Мужчина задумался над проблемой вторичной переработки мусора и пришел в ужас, осознав, как много сигаретных окурков выбрасывается на улицы ежедневно.
«Будучи некурящим, я всегда думал, что окурки сделаны из хлопка, но когда я начал исследовать эту тему, то наткнулся на множество фактов, которые открыли мне глаза. Я узнал, что окурки токсичны по своей природе не меньше, чем пластик, поэтому я срочно приступил к разработке решения, с помощью которого мы смогли бы перерабатывать их», — рассказал основатель компании Наман Гупта.
Полгода Наман с партнерами занимался разработкой подходящего бизнес-плана. В итоге его компания придумала проект по утилизации и вторичной обработке этого мусора: из окурков стали делать удобрения, предметы декора и материал для наполнения мягких игрушек.
«Из окурков мы обычно получаем три компонента, первый — табак, его мы превращается в компостный порошок и затем продаем в близлежащие питомники и фермерские хозяйства, второй компонент — это бумага, она используется для изготовления, во-первых, средства от комаров, которое вполне безопасно использовать в домашних условиях — оно не вредит ни людям, ни питомцам. Во-вторых, из бумаги мы делаем всевозможные дневники, блокноты, конверты и многое другое. Последний компонент, который мы получаем из окурков – это волокна, по-научному их называют ацетатом целлюлозы, мы сначала их перерабатываем, а затем используем в качестве «начинки» для мягких игрушек, домашнего декора, манекенов и так далее», — отметил предприниматель.
Сотрудники компании Намана обрабатывают волокна и используют их для создания ярких подушек и многого другого. Согласно статистике, ежегодно в мире выбрасывается 4,5 триллиона окурков, поэтому компания, безусловно, не будет испытывать недостатка в сырье, хотя предприниматель и надеется, что его продукция заставит людей задуматься о том, что именно они выбрасывают.