Юлии Снигирь дали школьное прозвище в честь героини бразильского сериала

Актриса Юлия Снигирь поделилась воспоминанием о школьных годах. Звезда отечественного кино рассказала, каким прозвищем ее обзывали в школе.
По словам артистки, в детстве она сильно переживала из-за того, как выглядит. Школьное прозвище тоже на это повлияло.
«Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли "худышкой". В честь нее мне в школе дали такую кличку», — поделилась Снигирь с изданием «Газета.Ru».
Актриса добавила, что ужасно комплексовала, поэтому никогда не носила мини. Знаменитость стеснялась своих худых ног и белой кожи.
Преодолеть комплексы Снигирь смогла, когда повзрослела. По словам артистки, в этом ей помогли съемки в кино, в том числе в «Воланде», где она сыграла Маргариту.