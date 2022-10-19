Сотрудники нацпарка в Челябинской области обнаружили дворец бобров

По словам зоологов, они давно не встречали подобного монументального строения, которое обнаружили недавно на одном из болот нацпарка «Зигальга». Отмечается, что бобры строили свой дворец долго и упорно, но особенно ударно потрудились в летний сезон, сообщает «ЧелябинскСегодня».