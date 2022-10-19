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Сотрудники нацпарка в Челябинской области обнаружили дворец бобров

Общество
Сотрудники нацпарка в Челябинской области обнаружили дворец бобров

Сотрудники национального парка «Зигальга» в честь Всемирного дня бобра рассказали о впечатляющем жилище местных бобров.

По словам зоологов, они давно не встречали подобного монументального строения, которое обнаружили недавно на одном из болот нацпарка «Зигальга». Отмечается, что бобры строили свой дворец долго и упорно, но особенно ударно потрудились в летний сезон, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Как пояснили специалисты, бобры соорудили мощную плотину со множеством внутренних комнат, у каждой из которых свое функциональное назначение. При этом замок бобров имеет еще и несколько этажей.
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