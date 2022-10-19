Юрий Котенок: «говорящие головы» вроде Арестовича пытаются оправдать геноцид украинского народа

Напомним, 18 октября американский миллиардер Билл Экман озвучил в соцсетях свой план урегулирования конфликта на Украине. Он призвал Киев оставить Крым России, и отказаться от идеи вступления в НАТО. Как отметил Экман, до 1954 года Крым юридически был частью РФ, и там живут в основном этнические русские — все это объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014-м. Экман также выступил против членства Украины в НАТО, подчеркнув, что с каждым новым днем конфликта «риск для всего мира растет». Ранее другой американский миллиардер, Илон Маск, заявил, что Крым имеет критически важное значение для нацбезопасности России, которая считает его своей основной частью, «нравится это некоторым или нет».