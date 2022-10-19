Юрий Котенок: «говорящие головы» вроде Арестовича пытаются оправдать геноцид украинского народа

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украину ждет новая волна мобилизации. Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт Юрий Котенок, на сегодня киевские власти провели уже не менее пяти волн мобилизации, и теперь украинский ресурс подходит к концу.
Арестович заявил, что речь идет не только о мобилизации личного состава в ВСУ, но и в политическом, социальном и энергетическом планах. По словам советника ОП, началась новая, вторая фаза военной спецоперации, которая является намного более сложной, чем первая.
«От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая. Вполне возможно, что впереди нас ждет и продолжение мобилизации личного состава», — заявил Арестович.
Также советник Офиса президента Украины рассказал, что страна после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области «немного расслабилась». Однако военная спецоперация при этом никуда не делась.
«Если на нашу территорию приедет миллион российских мобилизованных, то и нам понадобится мобилизация», — сказал Арестович.
Кроме того, он вновь напомнил, что Запад поставляет Украине оружие в недостаточном количестве. По его словам, партнеры Киева действуют «по плану, а не экстраординарно». Однако новые вызовы, среди которых дроны-камикадзе, которые Россия получает от Ирана, могут усугубить положение Украины, указал он.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, в распоряжении Киева на данный момент осталось не так уж много граждан, пригодных для призыва в ВСУ.
«Дело в том, что Украина уже провела не менее пяти волн мобилизации. Да, в итоге она добилась результата — количество живой силы ВСУ на линии соприкосновения уже в конце сентября расценивалось на уровне 700 тысяч человек. Это намного превышает те силы, которые развернуты Россией. Исходя из этого преимущества, Украина выполняет задачу удержания своих рубежей, — указал Котенок. — Но главная проблема для украинской армии состоит в том, что она несет огромные невосполнимые потери, особенно на Херсонском направлении. Эти потери намного, в разы превышают потери, которые несет армия РФ. Я склонен доверять словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который сообщил, что за последние полтора месяца ВСУ потеряли в боях под Херсоном 1,5 тысячи единиц бронетехники (включая 300 танков), а также около 9,8 тысячи человек в качестве безвозвратных боевых потерь. По современным меркам, это просто чудовищная цифра».
По мнению Котенка, Украина, безусловно, может продолжать проводить мобилизационные мероприятия.
«Но проблема у украинцев в том, что их мобилизационный ресурс вовсе не бесконечен. Россия провела пока лишь частичную мобилизацию в 300 тысяч человек, в рамках которой на сборные пункты пришло более 70 тысяч только добровольцев. А вот Украине придется «скрести по сусекам», потому что всех более или менее подготовленных бойцов она уже призвала. Поэтому теперь в ВСУ, скорее всего, придется призывать «мобилизационные остатки» — хромых, косых, убогих и старых, — отметил военный эксперт. — Да, таким образом Украина пополнит ряды своей армии, но каково будет качество таких призывников? Тут уместно вспомнить, что Киев обещает призывать в ряды своей армии даже женщин, якобы по образцу израильской армии. Понятно, что, если режим Зеленского сильно прижмет, у них хватит ума дойти и до такого. Но эффект от этого «призыва» будет крайне невысок».
В любом случае, указал аналитик, мы видим, что враг сегодня проявляет редкое упорство.
«Это маниакальное упорство говорит о том, что властям совершенно не жалко жизней своих граждан. По сути, все эти «говорящие головы», подобные Арестовичу, пытаются оправдать только одно — геноцид украинского народа. И его устроили вовсе не русские, а США и Британия. Думаю, что англосаксы будут стараться воевать «до последнего украинца», которых им не жалко от слова «совсем», — заверил Котенок. — Думаю, со стороны Запада наверняка будут попытки взорвать на Украине «грязную бомбу», и вообще, в их грязных рукавах еще немало «козырей» подобного рода».
Юрий Котенок напомнил — сегодня Россия методично бьет по энергоструктуре Украины, по военным объектам и штабам, и у Украины осталось не так уж много ответных мер.
«В первую очередь, это теракты, это засылка диверсионных групп на территорию России, это засады и диверсии. При этом на Украине активно раскручиваются слухи о создании нового «чудо-оружия» — неких ударных дронов, которые якобы способны достигать целей на расстоянии до тысячи километров. Украинцы не способны полноценно противостоять России на поле боя, особенно без западной поддержки. Если бы не было огромного спектра поставок оружия и боеприпасов из Европы и США, целых команд из бойцов западных ЧВК, контрактников западных армий и профессиональных наемников, то участь ВСУ была бы давно предрешена», — отметил военный эксперт.
Тем не менее с учетом постоянной подпитки от Запада, украинская армия не только продолжает сопротивляться, но и пытается поражать важные объекты на территории РФ, указал он.
«Военные действия серьезно затягиваются, и та очередная мобилизация, о которой говорит Киев, лишь подтверждает — бездумное упорство режима Зеленского неизбежно приведет Киев к краху. Ведь вопрос стоит как «или мы их, или они нас», а значит, вариантов у Украины нет никаких. Уверен — если Россия реально поменяет тактику и стратегию своих действий, и будет грамотно применять все имеющиеся в ее распоряжении вооружения, то ее ждет успех. Для этого нужна мобилизация экономики и всего общества, нужно закрыть рты всем предателям, которые смеют критиковать нашу армию в тылу, и тем самым «бить ей в спину». Наше общество должно стать единым военным механизмом, а ростки предательства должны быть искоренены. Тогда уже через несколько месяцев мы увидим наглядные результаты всех этих изменений», — заключил военкор Котенок.
Напомним, 18 октября американский миллиардер Билл Экман озвучил в соцсетях свой план урегулирования конфликта на Украине. Он призвал Киев оставить Крым России, и отказаться от идеи вступления в НАТО. Как отметил Экман, до 1954 года Крым юридически был частью РФ, и там живут в основном этнические русские — все это объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014-м. Экман также выступил против членства Украины в НАТО, подчеркнув, что с каждым новым днем конфликта «риск для всего мира растет». Ранее другой американский миллиардер, Илон Маск, заявил, что Крым имеет критически важное значение для нацбезопасности России, которая считает его своей основной частью, «нравится это некоторым или нет».