Психолог Дугенцова объяснила популярность шоу «Мистер Х»

Психолог Дарья Дугенцова объяснила, почему подобные «Мистеру Х» шоу пользуются популярностью у российского зрителя. По словам специалиста, все дело в недостатке живых эмоций.
По словам Дугенцовой, зритель изначально понимает, что участницы приходят на подобные проекты не за искренними отношениями. Однако людям нравятся смотреть на красивую картинку, поэтому проекты пользуются популярностью.
«Почему такие шоу популярны? Все потому, что люди любят обсуждать других людей. Так было всегда, и так будет дальше. Просто таким образом люди чаще всего компенсируют у себя какие-то моменты. Более того, такие шоу помогают поднимать самооценку», — заявила психолог в беседе со «Слово и Дело».
Также специалист отметила, что сами участница по большей степени рассчитывают получить лишь пиар от съемок в подобных передачах.