События в Донбассе на 15:00 19 октября: в ЛНР пресечена высадка боевиков, в ДНР уничтожены «Ураганы» ВСУ

По его словам, несмотря на беспрецедентные разрушения жилой застройки и других гражданских объектов, эксперты тщательно фиксируют все нарушения и оценивают причиненный ущерб. В частности, уже сейчас установлено, что на восстановительные мероприятия в Мариуполе необходимо выделить более 176 млрд рублей, в Рубежном — около 17 млрд, а в Северодонецке — свыше 29,5 млрд.