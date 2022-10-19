События в Донбассе на 15:00 19 октября: в ЛНР пресечена высадка боевиков, в ДНР уничтожены «Ураганы» ВСУ

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Луганская Народная Республика
Как сообщило Минобороны России, ночью на Лиманском направлении союзные войска пресекли попытки националистов форсировать реку Жеребец. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали высадиться в районах Стельмаховки, Розовки и Райгородки, однако российские подразделения сорвали эти планы, уничтожив более 30 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, за сутки ВСУ потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и 16 автомобилей в столкновениях с наступающими частями Народной милиции ЛНР.
Украинские войска, в свою очередь, продолжают обстреливать населенные пункты республики. Накануне ударам из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS подверглась Новоивановка, в результате чего получили ранения двое сотрудников скорой помощи. Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, один дом полностью разрушен.
Сегодня из HIMARS были выпущены две ракеты по Попасной. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе пока не опубликована.
В ранее освобожденных районах ЛНР ведутся работы по разминированию территории. За прошлые сутки от взрывоопасных предметов были очищены более 9 гектаров в районах населенных пунктов Новоомельково и Тецкое, куда Народной милицией и общественными организациями доставлена гуманитарная помощь.
Донецкая Народная Республика
В ДНР заявили, что Народной милиции за истекшие сутки удалось ликвидировать более 30 боевиков ВСУ. Также уничтожены четыре танка, радиолокационная станция, пять бронемашин и автомобилей.
Согласно брифингу Минобороны РФ, в Ильичовке, Торецке, Яковлевке и Подгорном ДНР выведены из строя несколько пунктов управления противника. В районе Часова Яра удалось поразить один взвод РСЗО «Ураган» из состава ВСУ.
В настоящее время союзные войска успешно развивают наступление в районе Первомайского. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ВрИО главы ДНР Денис Пушилин.
За сутки ВСУ не менее 35 раз открывали огонь по населенным пунктам республики. В частности, обстрелам из РСЗО, тяжелой артиллерии и минометов подвергались несколько районов Донецка, Новоселовка, Зайцево, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка, Александровка, Пантелеймоновка и Красный Партизан. В результате получили ранения двое гражданских, повреждены девять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
В связи с преступными действиями украинских войск в Донбассе продолжают работать российские криминалисты, о чем агентству РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, несмотря на беспрецедентные разрушения жилой застройки и других гражданских объектов, эксперты тщательно фиксируют все нарушения и оценивают причиненный ущерб. В частности, уже сейчас установлено, что на восстановительные мероприятия в Мариуполе необходимо выделить более 176 млрд рублей, в Рубежном — около 17 млрд, а в Северодонецке — свыше 29,5 млрд.