Банги, 19 октября. Дети Центральноафриканской Республики поблагодарили Россию за помощь в восстановлении мира в стране. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Много лет главной проблемой ЦАР оставались вооруженные группировки боевиков. Зачастую базами радикалов становились объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школы. Центральноафриканские дети нередко оказывались жертвами устроенных боевиками нападений.
Однако ситуация с безопасностью мирного населения изменилась в лучшую сторону с прибытием в республику российских инструкторов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».
За довольно короткий срок отечественные специалисты смогли повысить тактическую и боевую подготовку армии ЦАР (FACA). Благодаря тренировкам у россиян, военнослужащим национальной армии удалось одержать ряд серьезных побед в борьбе с бандформированиями и вернуть в страну мир.
Теперь маленькие центральноафриканцы могут спокойно посещать школы, не опасаясь за свои жизни. СОМБ опубликовал короткое видео с улыбающимися детьми, которые благодарят специалистов из РФ.
«Боевики больше не приходят. Спасибо российским инструкторам!» — радостно сообщают они на камеру.
Ранее глава СОМБ Александр Иванов подвел итоги сотрудничества между Москвой и Банги, заявив, что за пять лет армия ЦАР стала одной из сильнейших на Черном континенте.