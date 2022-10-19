Режим максимального уровня реагирования ввели на новых территориях России

Режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности введен в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе Кремля.
В рамках режима максимального уровня реагирования высшие должностные лица осуществляют полномочия, предусмотренные законом «О военном положении», а также полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в ряде сфер.
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях режим военного положения.