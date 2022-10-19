МИД России исключил закрытие диппредставительств в западных странах

Россия не планирует закрывать диппредставительства в западных странах. Об этом сообщил замглавы МИД Евгений Иванов.
Дипломат отметил, что сейчас в посольствах работает минимальное количество сотрудников. В некоторых странах остался лишь посол. По этой причине невозможно уменьшить количество диппредставителей.
«Таких планов нет», – сказал Иванов, отвечая на вопрос о возможном закрытии посольств в западных странах.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нет смысла сохранять присутствие в Европе. По его словам, именно европейские лидеры приняли решение закрыться от РФ.