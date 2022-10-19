Анна Седокова рассказала, что ее не хотели брать в «ВИА Гру»

Певица Анна Седокова в молодости сильно комплексовала из-за своей внешности. Исполнительница призналась, что ее не хотели брать в «ВИА Гру».
Впервые Седокова пришла на кастинг в 17 лет, но продюсеры не разглядели в ней женственности и сексуальности и отправили девушку домой.
«На первом кастинге в «ВИА Гра» со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. «Что ты, девочка, знаешь о женственности», — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», — рассказала Седокова «Газете.Ru».
Только спустя десять лет певица переосмыслила свою жизнь и поняла, что она красива в любой форме. Седокова осознала, что черты, которые вызывали в ней комплексы, делали ее собой.