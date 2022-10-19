AllAfrica: антисанитария и отсутствие гигиены повышают риски распространения холеры в Нигерии

Абуджа, 19 октября. Около 83% домохозяйств Нигерии не имеют доступа к базовым гигиеническим услугам, что повышает риск распространения холеры. Об этом сообщает AllAfrica.
Уровень качества систем водоснабжения и санитарии в стране остается неудовлетворительным. Эти факторы являются одной из главных причин возникновения вспышек инфекции.
Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) сообщает, что с 1 января по 25 сентября 2022 года зарегистрировано в общей сложности 2187 подтвержденных эпизодов холеры в 31 штате и 233 случая смерти.
Генеральный директор NCDC доктор Ифедайо Адетифа заявил, что вспышка усугубляется ограниченным доступом к чистой воде и санитарно-техническим средствам, сбросом отходов и несоблюдением правил гигиены. Он призвал соотечественников содержать окружающую среду в чистоте и регулярно мыть руки с мылом:
«Без надлежащего санитарного контроля Нигерия будет и дальше подвергаться риску вспышек холеры. Долгосрочное решение для борьбы с болезнью заключается в доступе к чистой питьевой воде, поддержании надлежащих условий и соблюдении гигиены в обществе».
Ранее вспышку холеры зафиксировали в Камеруне. От смертельно опасной инфекции погибли более 10 человек.