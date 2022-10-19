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Главам новых регионов РФ поручили самостоятельно определять сроки военного положения

Армия
Главам новых регионов РФ поручили самостоятельно определять сроки военного положения

Длительность и меры по обеспечению режима военного положения в четырех регионах будут определять самостоятельно их правительства. На новых территориях РФ также ввели режим максимального реагирования.

В среду президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совбеза и заявил о решении ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Из текста документа следует, что главы регионов сами будут определять, как проводить мероприятия по военному положению и устанавливать сроки.
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