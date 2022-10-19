Саммит YouthConnekt Africa 2022 завершился в Руанде

Кигали, 19 октября. Пятый молодежный саммит YouthConnekt Africa завершился после трех дней конференций, мастер-классов и сетевых сессий.
В этом году главной темой мероприятия стали инвестиции в подрастающее поколение. Событие посетили представители 30 стран Черного континента. Они обсудили пути дальнейшего вовлечения молодых людей в африканскую торговлю, здравоохранение и технологии будущего.
Тысячи лидеров и инноваторов со всего мира поучаствовали в саммите, чтобы обсудить различные способы содействия росту и развитию молодежи материка. Среди высокопоставленных гостей на мероприятии присутствовали глава Руанды Поль Кагаме и вице-президент Кении Ригати Гачагуа.
«Я восхищена речью Гачагуа, где он заявил, что к успеху нет лифта, а есть только лестница со ступенями усердного труда», — отметила Рита Карен, студентка, участница саммита.
Высокопоставленные лица подчеркнули, что молодежь представляет собой устойчивую силу, от которой зависит будущее континента. Именно она внесет вклад в реализацию программы Африканского Союза «Agenda 2063» по улучшению и развитию материка.
Воспитание подрастающего поколения имеет важное значение для многих африканских лидеров. Ранее власти ДРК открыли футбольную школу, чтобы оградить юношей от негативного влияния вооруженных бандформирований.