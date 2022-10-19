Саммит YouthConnekt Africa 2022 завершился в Руанде

Тысячи лидеров и инноваторов со всего мира поучаствовали в саммите, чтобы обсудить различные способы содействия росту и развитию молодежи материка. Среди высокопоставленных гостей на мероприятии присутствовали глава Руанды Поль Кагаме и вице-президент Кении Ригати Гачагуа.