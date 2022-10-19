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Памятник псу Барону хотят установить в Горномарийском районе Марий Эл

Общество
Памятник псу Барону хотят установить в Горномарийском районе Марий Эл

Жители Козьмодемьянска Марий Эл определили место возведения памятника козьмодемьянскому Хатико – псу Барону, который после кончины своего хозяина продолжал его ожидать.

Как пишет ИА «МедиаПоток», крупный пес Барон сделался новой достопримечательностью Козьмодемьянска. Барон не смог смириться со смертью своего хозяина, продолжал его ждать, искать, бродя по городу. Местные жители начали узнавать животное, кормили его и даже намеревались оставить жить у себя, но пес равно уходил на поиски своего прежнего хозяина. После смерти Барона горожане решили увековечить его память. Посредством онлайн-голосования было принято решение поставить памятник возле рынка перед торговым центром «Теремок», где чаще всего видели пса.

В городской администрации дали добро на установку монумента. В настоящее время в Козьмодемьянске ведется сбор денег на скульптуру Барона, жители собрали уже порядка 100 тысяч рублей.
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