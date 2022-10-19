Путин потребовал от всех уровней власти собранности

Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость собранности на всех уровнях власти в стране. Такое заявление он сделал во время заседания Совбеза.
Как отметил глава государства, все руководители субъектов должны быть готовы быстро принимать выверенные решения.
«И еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия», — сказал президент.
Путин ранее объявил о введении военного положения в новых российских регионах. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях.