Производство новейших пистолетов «Удав» стартует в Ижевске в 2023 году

Собеседник издания пояснил, что, начиная с 2019 года, российским войскам было предоставлено три партии пистолетов «Удав», каждая из которых составила 200 единиц. По текущей программе госзакупок вооружения, военное ведомство должно закупить около трех тысяч «Удавов».