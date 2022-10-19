Производство новейших пистолетов «Удав» стартует в Ижевске в 2023 году

В начале 2023 года на Ижевском механическом заводе запустят серийное производство российских самозарядных пистолетов бП72 «Удав», сообщает РИА Новости информированный источник.
Кроме того, источник отмечает, что специалисты по разработке данного оружия из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) прибудут в Ижевск для организации наблюдения процесса, необходимая документация уже предоставлена заводу. Планируется, что выпуск «Удавов» начнется в начале 2023 года.
Собеседник издания пояснил, что, начиная с 2019 года, российским войскам было предоставлено три партии пистолетов «Удав», каждая из которых составила 200 единиц. По текущей программе госзакупок вооружения, военное ведомство должно закупить около трех тысяч «Удавов».
Разработанная конструкция магазина предоставляет возможность оптически определить, сколько осталось патронов. В емкость магазина помещается 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова.