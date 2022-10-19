Совфед рассмотрит указ Путина о введении военного положения в новых регионах 19 октября

Указ о введении военного положения в четырех новых регионах России незамедлительно передается на утверждение в Совет Федерации, сообщили в Кремле.
Российские сенаторы 19 октября рассмотрят вопрос об утверждении военного положения на территории республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Президент России Владимир Путин по время заседания Совета безопасности страны 19 сентября объявил о введении военного положения в новых субъектах РФ. По словам главы государства, руководители регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.