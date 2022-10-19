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Кремль опубликовал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях

Армия
Кремль опубликовал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях

Пресс-служба Кремля опубликовала текст указа о введении военного положения на присоединенных к РФ территориях.

Ранее о введении режима военного положения в новых регионах сообщил президент Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза. Указ уже опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Указ о введении военного положения на новых территориях, оно вводится с полуночи», — уточнили в пресс-службе.

МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия должны в срок до трех дней представить Кремлю предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
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