Кремль опубликовал указ о военном положении на присоединенных к РФ территориях

Пресс-служба Кремля опубликовала текст указа о введении военного положения на присоединенных к РФ территориях.
Ранее о введении режима военного положения в новых регионах сообщил президент Владимир Путин в рамках совещания с постоянными членами Совбеза. Указ уже опубликовали на официальном сайте Кремля.
«Указ о введении военного положения на новых территориях, оно вводится с полуночи», — уточнили в пресс-службе.
МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардия должны в срок до трех дней представить Кремлю предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.