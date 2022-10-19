Сможет ли Лиз Трасс спасти экономику Великобритании и свою карьеру

Предложенные меры уже спровоцировали споры с другими членами правительства. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что может подать в отставку, если новый глава министерства финансов Джереми Хант сократит расходы на вооруженные силы. Канцлер отказался взять на себя обязательство нарастить расходы на оборону до 3% от размера ВВП, как обещала Лиз Трасс. По его мнению, финансирование и увеличение расходов на оборону «будет зависеть от стабильности экономической ситуации» в стране. При этом Ханту стоит не забывать о возросшей популярности и влиянии Бена Уоллеса, который обладает высоким рейтингом и стал одним из немногих министров, кто сохранил пост в правительстве после отставки Бориса Джонсона.