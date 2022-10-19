Сможет ли Лиз Трасс спасти экономику Великобритании и свою карьеру

Уже через шесть недель после прихода к власти премьер-министр Великобритании Лиз Трасс столкнулась с колоссальными проблемами. Как оказалось, глава кабинета министров не смогла предложить эффективные меры по преодолению экономического кризиса. В результате она вынуждена была заменить министра финансов Квази Квартенга, и ее собственная карьера повисла на волоске.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о текущем состоянии британской экономики.
С чего начались проблемы
Проблемы начались с того, что 23 сентября бывший канцлер казначейства Квази Квартенг представил парламенту мини-бюджет. План развития экономики включал в себя следующие изменения:
Во-первых, снижение базовой ставки подоходного налога с 20% до 19% было перенесено на год раньше, чем это планировалось — на апрель 2023 года;
Кроме того, верхняя ставка подоходного налога сокращалась до 40% (с 45%);
В-третьих, корпоративный налог должен был вырасти лишь до 25% (с 19%);
И наконец, Квартенг обещал снижение гербового сбора для покупателей жилья.
По мнению Квази Квартенга, данные меры должны были позволить снизить годовую инфляцию на пять процентных пунктов и добиться в среднесрочной перспективе экономического роста в размере 2,5%.
На практике план по спасению экономики подвергся широкой критике и внес разногласия в стан консерваторов, которые разделились на два лагеря. В свою очередь финансовые рынки молниеносно отреагировали на предложенные изменения: курс фунта стерлингов к доллару немедленно опустился до рекордных значений; фондовый рынок Великобритании потерял около 500 миллиардов долларов в считанные дни; а банки перестали выдавать некоторые виды ипотечных кредитов.
Центробанк спасает Квартенга
Центральный банк взялся исправлять ситуацию: финансовый регулятор начал временную программу покупки долгосрочных государственных облигаций для стабилизации рынка и отложил запланированное начало их продажи. С 28 сентября до 14 октября Банк Англии ежедневно приобретал рекордное количество гособлигации со сроком погашения от 20 лет на общую сумму до 5 миллиардов фунтов.
Благодаря сокращению налогов, которое было объявлено британским правительством в рамках плана Квартенга, доходность долгосрочных гособлигаций показывала самый значительный месячный рост как минимум с 1957 года.
При этом финансовый регулятор 10 октября объявил о чрезвычайных мерах поддержки экономики Великобритании, а именно о намерении скупать в два раза больше правительственных облигаций, чтобы не допустить финансового краха. В итоге до 14 октября Банк тратил 10 миллиардов фунтов каждый день, чтобы завершить программу согласно первоначальному плану.
«После завершения операций Банк Англии продолжит работу с властями и регулирующими органами Великобритании, чтобы обеспечить более устойчивую работу отрасли инвестиций в долгосрочные облигации в будущем», — говорилось в заявлении.
Таким образом регулятор наделся успокоить рынки и восстановить нормальные условия их работы.
Однако спустя несколько дней стало очевидно, что для спасения экономики этих мер недостаточно, поэтому Квази Квартенг ушел в отставку, а Лиз Трасс назначила нового канцлера казначейства. Им стал Джереми Хант.
Кто такой Джереми Хант?
Свою политическую карьеру Джереми Хант начал депутатом от Консервативной партии с 2005 года. 10 мая того же года он становится теневым министром в министерстве труда и пенсий, а уже 12 июля входит в состав комитета по международному развитию.
В 2007 году он покидает Минтруда, чтобы стать теневым государственным секретарем по культуре, средствам массовой информации и спорту. Затем Хант с 2010 года работал в качестве главного государственного секретаря по культуре, СМИ и спорту. После чего в течение шести лет заведовал министерством здравоохранения, а с 2018 по 2019 год занимает пост министра иностранных дел.
Следует заметить, что Хант был министром здравоохранения дольше всех в истории Великобритании. В течение всего министерского срока он отчаянно пытался реформировать систему здравоохранения. Эти попытки обострили отношения между медицинским персоналом и министерством. Напоследок Джереми добился увеличения финансирования к 70-летию национальной службы здравоохранения и покинул пост. Новый казначей имеет большие амбиции — он уже дважды подавал заявку, чтобы стать лидером Консервативной партии.
Первые шаги нового министра финансов
Джереми Хант, выступая в своем первом интервью после замены Квази Квартенга, заявил, что некоторые налоги вырастут, в то время как государственные расходы придется сократить. По его мнению, после увольнения прошлого канцлера у него появилась возможность «начать все с чистого листа». Хант планирует отойти от экономической политики, которую продвигали Лиз Трасс и Квази Квартенг.
Главный казначей сделал ряд замечаний по поводу прошлого мини-бюджета Квартенга и огласил свои планы:
Прежде всего, снижение базовой ставки подоходного налога на 1% было решено сохранить;
Кроме того, Хант подтвердил заморозку цен на энергоносители;
В его планах появилось предложение сократить государственные расходы;
И при этом повысить корпоративный налог с 19% до 25% и отменить снижение налога для богатых людей;
Но главное, Джереми Хант решил не выполнять обещания правительства Бориса Джонсона повысить пособия в соответствии с инфляцией.
Предложенные меры уже спровоцировали споры с другими членами правительства. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что может подать в отставку, если новый глава министерства финансов Джереми Хант сократит расходы на вооруженные силы. Канцлер отказался взять на себя обязательство нарастить расходы на оборону до 3% от размера ВВП, как обещала Лиз Трасс. По его мнению, финансирование и увеличение расходов на оборону «будет зависеть от стабильности экономической ситуации» в стране. При этом Ханту стоит не забывать о возросшей популярности и влиянии Бена Уоллеса, который обладает высоким рейтингом и стал одним из немногих министров, кто сохранил пост в правительстве после отставки Бориса Джонсона.
Ожидается, что окончательное решение по экономическому плану Джереми Ханта будет вынесено 31 октября, когда министр финансов выступит с обновленным планом по спасению экономики Великобритании.
Сложившаяся ситуация нанесла колоссальный удар по позиции премьер-министра Лиз Трасс. Несмотря на это, глава правительства не покинет свой пост. Приняв такое решение, по ее словам, она действует «решительно и в национальных интересах». Однако Лиз Трасс сначала отказалась брать на себя ответственность за экономические потрясения, вызванные мини-бюджетом, а затем все-таки признала допущенные ошибки.
Как оказалось, строить из себя «железную леди» легче, чем принимать важные решения и отвечать за них. В сложившейся ситуации существует вероятность, что Лиз Трасс попрощается с креслом премьер-министра до Рождества, — согласно опросу YouGov, всего 10% британцев довольны ее действиями.