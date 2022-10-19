Путин потребовал неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным

Денежное довольствие должно приходить мобилизованным гражданам в полном объеме и в указанный срок. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.
«Наши воины должны быть обеспечены всем необходимым — от казарм и экипировки до питания и медицинского обслуживания. Подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат — не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», — сказал он.
Российский лидер отметил, что такой размер довольствия является минимальным.