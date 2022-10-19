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Путин поручил Мишустину создать специальный координационный совет

Общество
Путин поручил Мишустину создать специальный координационный совет

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавит специальный координационный совет в правительстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

Совет займется вопросами обеспечения безопасности спецоперации. Глава государства отметил, что над этим работают не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления.

«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», — заявил Путин.

Он добавил, что в состав совета войдет мэр Москвы Сергей Собянин.
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