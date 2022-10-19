Уралец предстанет перед судом за смертельное избиение отца и сожжение его тела

Уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей Свердловской области, передано в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в похищении человека, которое повлекло его гибель. Об этом сообщает пресс-служба областной инстанции.
Инцидент произошел 19 апреля в Верхней Пышме. По версии следствия, фигурант поссорился с отцом, так как последний настаивал на его выселении из квартиры. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 26-летний молодой человек решил похитить обидевшего его родственника.
Он сговорился с тремя приятелями, и вместе они избили жертву, погрузили в багажник, после чего увезли в лес. Там злоумышленники облили машину горючим и подожгли. К тому моменту пострадавший скончался, захлебнувшись кровью.
В Приморье будут судить местного жителя, который убил и расчленил брата, передает Deita.