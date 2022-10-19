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Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Политика
Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России

Режим военного положения вводится в четырех новых регионах России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

Речь идет о республиках Донбасса, а также о Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ утвердил глава государства.

Владимир Путин добавил, что руководители регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о присоединении новых территорий к РФ. После этого документы были ратифицированы российским парламентом.
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