Девушка воткнула нож в горло насильника на Автозаводской улице в Москве

Застолье в квартире на юге Москвы закончилось изнасилованием и убийством. Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел 18 октября на Автозаводской улице. Во время посиделок 52-летний мужчина начал приставать к 25-летней собутыльнице, а затем изнасиловал ее. В «процессе» девушка схватила нож и воткнула его в шею злоумышленника.
Сейчас преступник находится в реанимации, а правоохранители проводят проверку. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.