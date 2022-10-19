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Девушка воткнула нож в горло насильника на Автозаводской улице в Москве

Происшествия
Девушка воткнула нож в горло насильника на Автозаводской улице в Москве

Застолье в квартире на юге Москвы закончилось изнасилованием и убийством. Сейчас в этой ситуации разбираются правоохранительные органы, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 октября на Автозаводской улице. Во время посиделок 52-летний мужчина начал приставать к 25-летней собутыльнице, а затем изнасиловал ее. В «процессе» девушка схватила нож и воткнула его в шею злоумышленника.

Сейчас преступник находится в реанимации, а правоохранители проводят проверку. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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