В Москве началось заседание Совета безопасности России под руководством Путина

Напомним, что мероприятие проходит в формате видеоконференции. В ходе встречи ее участники поднимут на обсуждение нейтрализацию угроз национальной безопасности страны в миграционной сфере. Также будут поднята тема регулирования миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в государстве.