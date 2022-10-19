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В Москве началось заседание Совета безопасности России под руководством Путина

Политика
В Москве началось заседание Совета безопасности России под руководством Путина

Стало известно о старте заседания Совета безопасности России. Его проводит глава государства Владимир Путин.

Напомним, что мероприятие проходит в формате видеоконференции. В ходе встречи ее участники поднимут на обсуждение нейтрализацию угроз национальной безопасности страны в миграционной сфере. Также будут поднята тема регулирования миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в государстве.

Ранее появилась информация, что заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выступит на заседании с докладом.
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