Волгоградские работодатели предпочитают брать на работу женщин

Эксперты рекрутингового сервиса hh.ru проанализировали кадровые предпочтения волгоградских компаний.
По данным проведенного исследования, с конца сентября 2022 года компании и организации Волгограда стали охотнее брать на работу женщин, нежели мужчин. Так, число женщин, принятых в штат, практически вдвое превысило количество взятых на работу представителей сильного пола, сообщает «МК в Волгограде».
Отмечается, что повышенный спрос на женщин-специалистов вырос во всех сферах коммерческой деятельности в Волгограде. При этом аналитики hh.ru воздержались от попыток научно объяснить данное веяние последнего времени.