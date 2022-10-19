Волгоградские работодатели предпочитают брать на работу женщин

По данным проведенного исследования, с конца сентября 2022 года компании и организации Волгограда стали охотнее брать на работу женщин, нежели мужчин. Так, число женщин, принятых в штат, практически вдвое превысило количество взятых на работу представителей сильного пола, сообщает «МК в Волгограде».