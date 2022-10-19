Масштабное наводнение в Нигерии приостановило поставки сжиженного природного газа

Абуджа, 19 октября. Представитель компании Nigeria LNG (NLNG) Энди Одех сообщил, что из-за наводнения предприятию пришлось приостановить поставки газа.
«Высокий уровень паводковых вод в районах деятельности привел к остановкам добычи газа и значительным перебоям в подаче ресурса на NLNG. Мы определяем степень ущерба и попытаемся смягчить последствия», — уточнил Одех.
Португальская нефтегазовая компания Galp Energia также испытала сложности из-за наводнения. Представители концерна заявили, что могут столкнуться с дополнительными перебоями в поставках.
В открытом письме руководство Galp Energia сообщило, что получило уведомление от компании NLNG, ее основного поставщика природного газа, о форс-мажорных обстоятельствах. Однако информации о потенциальных рисках у представителей предприятия нет.
Природные стихии наносят ущерб многим странам Африки. На текущий момент Зимбабве охватили массовые лесные пожары, которые уже приняли характер национального бедствия.