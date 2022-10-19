Рустам Солнцев обозвал Бабкину упырем после поездки в Донбасс

Блогер Рустам Солнцев жестко раскритиковал певицу Надежду Бабкину. Он назвал знаменитость упырем.
Солнцев высказался о Бабкиной в эфире своего YouTube-канале. Блогер обратил внимание на интервью певицы для Антона Красовского, в котором она рассказала о поездке в Донбасс. По его мнению, артистка могла напугать местное население.
«Она по-прежнему упырь. Она была упырем и упырем останется. Она упырем-фриком уйдет к праотцам. Не спев ни одной приличной песни. Ни одной! У нее поле непаханое было брать русские песни и петь их в новом формате, в новой обработке», — заявил Солнцев.
Блогер также усомнился в том, что любая из матерей Донбасса хотела бы встречи своего ребенка с Бакиной.