Минздрав сообщил о снижении ожидаемой продолжительности жизни в России из-за пандемии

Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала замдиректора департамента Минздрава РФ по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина.
Специалист выступила на VII Всероссийском конгрессе онкопациентов. В рамках мероприятия она подчеркнула, что пандемия COVID-19 немного откатила показатель продолжительности жизни назад.
«За последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», — приводит слова Гульшиной РИА Новости.
Представитель ведомства также напомнила об указе президента РФ о национальных целях. Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть показателя в 78 лет.