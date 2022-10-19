Правительство Венгрии развесило пророссийские плакаты в Будапеште

Венгрия стала первой страной в Европе, которая запустила данный проект. С его помощью власти хотят узнать мнение граждан о введенных Евросоюзом санкциях против России. Премьер-министр Виктор Орбан призвал население открыто высказываться, чтобы остановить рост цен на энергию в стране. По его мнению, именно Брюссель навязал странам ЕС эти санкции.