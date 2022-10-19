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В Белгородской области педофила отправили в колонию на 17 лет за изнасилование падчерицы

Происшествия
В Белгородской области педофила отправили в колонию на 17 лет за изнасилование падчерицы

Судимый житель Прохоровского района получил 17 лет лишения свободы за многолетнее насилие дочери сожительницы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигурант подвергал малолетнюю падчерицу сексуальному насилию. Он также угрожал девочке расправой в случае, если она расскажет обо всем матери.

Правоохранителям удалось собрать материалы, необходимые для доказательства вины педофила. По решению суда мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Перми 22-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии за убийство восьмимесячной падчерицы, сообщало издание RT.
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