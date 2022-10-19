Ксения Бородина планирует вновь стать матерью после 40 лет

Телеведущая и блогер Ксения Бородина призналась, что хочет снова стать матерью. Знаменитость планирует родить еще ребенка после 40 лет.
Ведущая «Дома-2» пообщалась с подписчиками в соцсетях и предложила задать ей вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у Бородиной, не поздно ли рожать в 42 года.
«У меня близкая подруга в положении в 45! Плюс я бы тоже еще родила, и точно это будет за 40», — ответила блогер.
Возможно, знаменитость намекнула на певицу и свою коллегу по телестройке Ольгу Орлову. Бывшая солистка группы «Блестящие» ждет ребенка, хотя в ноябре ей исполнится 45 лет.
Напомним, Бородина воспитывает двоих детей. Старшую дочь Марусю она родила от первого мужа — бизнесмена Юрия Будагова. Отцом второй девочки Теоны стал экс-супруг телеведущей, предприниматель Курбан Омаров.