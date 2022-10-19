В Москве суд вынес приговор убийцам пожилой учительницы музыки в СНТ «Красная Пахра»

Двое мужчин предстали перед судом за убийство пенсионерки в Москве. Преступление произошло на территории СНТ «Красная Пахра».
Погибшая была учительницей музыки и преподавала у одного из душегубов. Подельники пробрались к 76-летней женщине в дачный домик. Фигуранты заставили потерпевшую перевести им на карту крупную сумму. Затем подельники задушили ее.
Связав старшего брата жертвы, преступники подожгли дом. Пенсионеру удалось выбраться. Злоумышленников осудили на 18 лет тюремного заключения, сообщило издание «МК».