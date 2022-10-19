Дальневосточные таможенники выявили нарушителя и завели на него уголовное дело

В период пандемии, в 2020 году, местная компания вывезла из Китая для реализации на российском рынке четыре партии одноразовых виниловых перчаток, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно декларациям, представленным в таможенный орган, общая стоимость вывезенных перчаток составила 45,6 миллиона рублей. Однако, как выяснили таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий, фактическая стоимость товара более чем на 30 миллионов рублей превышала ту, которая была указана в таможенных документах.