Дальневосточные таможенники выявили нарушителя и завели на него уголовное дело

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Как выяснилось, предприниматель недоплатил в бюджет государства 8,04 миллиона рублей.
В период пандемии, в 2020 году, местная компания вывезла из Китая для реализации на российском рынке четыре партии одноразовых виниловых перчаток, сообщает ИА PrimaMedia. Согласно декларациям, представленным в таможенный орган, общая стоимость вывезенных перчаток составила 45,6 миллиона рублей. Однако, как выяснили таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий, фактическая стоимость товара более чем на 30 миллионов рублей превышала ту, которая была указана в таможенных документах.
Было установлено, что директор российской компании, желая сэкономить на размере таможенных платежей, внес в декларации заниженные сведения о стоимости перчаток. Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере».