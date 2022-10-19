Американцы пришли в ярость из-за серьезного просчета Байдена с продажей нефти США

Американские читатели издания Financial Times пришли в ярость из-за решения президента Соединенных Штатов Джо Байдена продать 15 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса страны.
Один из юзеров отметил, что сейчас энергетическая политика США представляет собой сплошное бедствие, поскольку некоторые демократы пытаются повысить цены на топливо для ускоренного перехода к зеленой экономике.
«Похоже на серьезный просчет», — подчеркнул читатель.
Следующий комментатор задался вопросом, что будет с Вашингтоном, когда в стратегическом резерве США ничего не останется. Не исключено, что цены на топливо могут взлететь до 200 долларов за баррель.
«Второй худший президент сразу после наихудшего президента за все время. Нам нужен кто-то кроме этих старых чудаков в 2024 году», — заключили пользователи.
Ранее сообщалось, что американцы пристыдили Байдена после его неуместного заявления о стоимости бензина в Калифорнии.