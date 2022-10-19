Военкор Сладков высказался о значении единого командования СВО на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. На фоне этого военный корреспондент Александр Сладков высказался о значении единого командования СВО.
По мнению журналиста, подобные перестройки позволят оценивать боевую ситуацию в целом, а не в частности.
«Почему, те, кто в теме, так обрадовались созданию единого командования СВО? Да вот потому, что левый фланг не видел, как воевал правый», — отметил Сладков.
На сегодняшний день, добавил военкор, генералу Суровикину предстоит привести в работу «разлаженный механизм».
«Теперь надо привести силы в единую систему, добиться жесточайшей дисциплины докладов и выполнения приказов», — отметил журналист.
Ранее сообщалось о начале активных действий украинских войск на Херсонском направлении. Военкор выразил уверенность, что Херсонская область выстоит.
«Я считаю, если успеем сделать все грамотно — отстоим. Я, почему-то уверен, что успеем. Мы, репортеры, как бы ни дико это звучало, часто питаемся ощущениями, полученными на флюидах», — добавил корреспондент.
Рассказал Сладков и о ситуации на Донецком участке фронта.
«Мы идем вперед. Медленно, но выталкиваем противника. Если учесть, что фронт еще не получил ни капли преференций от мобилизации — это удивительно позитивно», — заключил журналист.
После завершения частичной мобилизации военные РФ, участвующие в спецоперации, должны получить более высокий социальный статус. Ранее военкор Сладков поделился мнением, что данная мера сможет изменить отношение россиян к участию в СВО.