Формирование здоровой нации: депутат Фролова оценила закон о санитарно-гигиеническом просвещении

Как она объяснила в авторской колонке для ФАН, осуществлять его будут с помощью распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, иных вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для этого будут задействованы СМИ, интернет-ресурсы, социальная реклама, а также различная печатная продукция. К этой работе будут привлечены волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации.