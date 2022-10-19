Формирование здоровой нации: депутат Фролова оценила закон о санитарно-гигиеническом просвещении

В среду, 19 октября, Госдума приняла законопроект о санитарно-гигиеническом просвещении россиян, рассказала депутат ГД, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова. По ее словам, повышение уровня санитарной грамотности россиян, является одним из элементов формирования здоровой нации.
Как она объяснила в авторской колонке для ФАН, осуществлять его будут с помощью распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, иных вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для этого будут задействованы СМИ, интернет-ресурсы, социальная реклама, а также различная печатная продукция. К этой работе будут привлечены волонтеры, социально ориентированные некоммерческие организации.
Здоровая нация — здоровая Россия. Колонка Тамары Фроловой
Существует необходимость повышения уровня санитарной грамотности россиян. Сегодня на пленарном заседании Госдума приняла законопроект о санитарно-гигиеническом просвещении жителей страны. По данному вопросу в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» теперь будут прописаны новые нормы. Речь идет о распространении среди общественности знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.
Я считаю, что все, что связано со здоровьем: духовным, нравственным, физическим, очень важно популяризировать среди населения. Необходимо формировать здоровую нацию во всех смыслах, продолжая эту важную общегосударственную работу. В частности, новый законопроект позволит в полной мере реализовать задачи по повышению уровня санитарной грамотности жителей страны. На всех уровнях планируется организовать полномасштабную просветительскую работу, и это совершенно правильно. Здоровая нация — здоровая Россия!