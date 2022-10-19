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Крымские парламентарии проголосовали за национализацию имущества иностранцев

Политика
Крымские парламентарии проголосовали за национализацию имущества иностранцев

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов оценил решение о национализации иностранных активов.

Оценивая значение принятых парламентариями изменений в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым» Константинов назвал это решение своевременным и необходимым актом высшей справедливости, сообщает «Эксперт Юг».

Речь идет о национализации земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества на территории Крыма, принадлежавших на 24 февраля 2022 года недружественным странам, иностранным лицам, связанным с ними, лицам, которые находятся под их контролем.
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