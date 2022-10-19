Фон дер Ляйен отметила снижение зависимости Евросоюза от российского газа

Страны Евросоюза за восемь месяцев смогли существенно продвинуться в вопросе диверсификации поставок газа, однако этот результат дорого обошелся блоку, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Руководитель иностранного ведомства во время выступления в Европарламенте отметила, что альянсу потребовалось много сил и средств, чтобы заменить две трети экспорта голубого топлива из РФ другими поставщиками.
«В марте существовала огромная зависимость от российского газа. В то время мы думали, что процесс замены российского газа потребует целого ряда лет. Но факт состоит в том, что нам понадобилось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети российского газа», — резюмировала Фон дер Ляйен.
Она также добавила, что теперь Европейскому союзу необходимо инвестировать в новые источники энергии, в особенности в возобновляемые.
Член Европарламента Кристиан Терхес ранее призвал главу Еврокомиссии немедленно уйти в отставку. Причиной для такого обращения стал тот факт, что Урсула фон дер Ляйен оказалась причастной к закупке 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID на 71 млрд евро.