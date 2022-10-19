Блащак: Польша вскоре получит южнокорейские СAУ K9A Thunder и танки K2 Black Panther

Уже в ближайшее время в Польшу отправят первую партию южнокорейских CAY K9A Thunder и танков K2 Black Panther, техника выполнена в рамках ранее подписанных условий. Такую публикацию на личной странице в одной из запрещенных в России соцсетей сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.