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Блащак: Польша вскоре получит южнокорейские СAУ K9A Thunder и танки K2 Black Panther

Армия
Блащак: Польша вскоре получит южнокорейские СAУ K9A Thunder и танки K2 Black Panther

Уже в ближайшее время в Польшу отправят первую партию южнокорейских CAY K9A Thunder и танков K2 Black Panther, техника выполнена в рамках ранее подписанных условий. Такую публикацию на личной странице в одной из запрещенных в России соцсетей сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Сегодня, 19 октября, на территории завода Hanwha Panther прошла презентация 24 CAY K9A Thunder и танков K2 Black Panther Нужно отметить, что военную технику украсили южнокорейскими и польскими флагами.

В рамках подписанного договора Польша получит 212 CAY K9A Thunder и 180 танков K2 Black Panther. По договоренности предусмотрено, что первая часть военной техники будет отправлена в Польшу в 2022 году.
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